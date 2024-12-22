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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'dan Esnafa Ziyaret

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'dan Esnafa Ziyaret
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki esnafları ziyaret ederek onlara bereketli kazançlar diledi ve ekonomik gelişim için işbirliği vurgusu yaptı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki esnafları ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi.

Geçtiğimiz haftalarda Germencik ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Sultan Doğru, ilçede yaşayan esnafla bir araya geldi. Kurtuluş Caddesi ve kaymakamlık binasına komşu olan esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Doğru işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Kaymakam Doğru, ziyaret ettiği esnaflarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Esnaflara moral vererek, Germencik'in büyümesi ve gelişmesi adına birlikte el birliğiyle çalışacaklarını vurgulayan Sultan Doğru, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Kaymakam Sultan Doğru'nun esnafla gerçekleştirdiği samimi ziyaret Germencik halkı arasında da takdir toplarken, esnaflar Doğru'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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