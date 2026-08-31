Haberler

GSB Gençlik Yaz Kulübü Balıkesir'de Renkli Kapanış Şenliğiyle Sona Erdi

GSB Gençlik Yaz Kulübü Balıkesir'de Renkli Kapanış Şenliğiyle Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir BM. 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen renkli kapanış şenliğiyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir BM. 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen renkli kapanış şenliğiyle sona erdi.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen eğitimler ve sosyal faaliyetlerle keyifli zaman geçiren gençler, sergi alanında yaz boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları katılımcılara tanıtarak bilgilerini paylaştı.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında İl genelindeki 14 gençlik merkezimizde düzenlenen temel yaşam becerileri, spor, sanat, gönüllülük ve akıl-zeka oyunları gibi alanlarda 34 farklı faaliyetle 5 bin 96 genç sporcu katıldı. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen program kapsamında yapay zeka farkındalığı, dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, mini kodlama ve finansal okuryazarlık gibi çağın ihtiyaçlarına yönelik dijital ve tematik eğitimlere yer verildi.

Program kapsamına; Kur'an-ı Kerim eğitimine katılan bir genç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Yaz Kulübü boyunca düzenlenen etkinliklerden oluşan video gösterimi yapılarak gençlerin yaz boyunca elde ettikleri deneyimler ve gerçekleştirdikleri faaliyetler izleyicilerle paylaşıldı.

Yaz Kulübü etkinliklerinde eğitim alan gençler tarafından hazırlanan mini konser büyük beğeniyle izlendi. Gençlerin sahne performansları programa renk katarken, etkinlik alanında coşkulu anlar yaşandı.

Kapanış Şenliği kapsamında hazırlanan oyun alanlarına geçen gençler, çeşitli etkinlik ve oyunlarla doyasıya eğlendi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, GSB Gençlik Kulübü aracılığıyla gençlerimizin hem yeni beceriler kazanmaları hem de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bugün burada sergilenen emekler ve performanslar, gençlerimize imkan sunulduğunda neleri başarabileceklerinin açık bir göstergesidir. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor, onlara rehberlik eden eğitmenlerimize ve bizlere güvenen ailelerine teşekkür ediyorum" İfadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin...

Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Herkesin önünde rezil ettiler
Lamine Yamal gece kulübünde Mia Khalifa ile görüntülendi

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
Düsseldorf'taki milyonluk bina mercek altında! Gökçek, Almanya'daki 18 daireyi anlattı

Paranın kaynağını açıkladı
199 çocuğun babası olduğunu açıkladı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Aileleri sarsan mektup! 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı
29 yıllık otobüs firması konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık süre

29 yıllık otobüs firması için işler tersine döndü