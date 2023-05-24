Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bandırma'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bandırma'da

BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk olarak Manyas ilçesinde vatandaşlarla halk buluşmasına katılım sağladı. Ardından da Gönen ilçesine gitti. Bakan Kasapoğlu, Gönen dönüşünde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri kompleksi içerisinde yapımı tamamlanan BAÜN Genç Ofisi, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu alanına incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu üniversitede okuyan yabancı öğrencilerle bir süre zaman geçirdi.