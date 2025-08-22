Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Muğla'da Gençlerle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Muğla programı kapsamında Dalaman, Köyceğiz ve Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi.

Ziyaret programı kapsamında gençlerle oldukça samimi diyaloglar kuran Koçoğlu, sağlıklı yaşamanın temel unsurlarından biri olan spor yapmanın önemine değinerek gençlerin sporu hayatlarından çıkarmamasını istedi. Tüm programlarda gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Yardımcısı Koçoğlu, merkezlerde bulunan atölyelerde de incelemelerde bulundu.

Gençlerin faaliyetleri hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunan Koçoğlu, gençlerin enerjisinin kendisine de enerji verdiğini belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere her alanda destelemeye devam edeceklerini kaydetti. - MUĞLA