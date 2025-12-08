Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu'dan Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar ile Eskişehir'de devam eden projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Aksoy, gençlere yönelik yatırım ve faaliyetlerin önemine dikkat çekerek şehirdeki çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na bilgi verdi. Eminoğlu, misafirperverliği nedeniyle Vali Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR