Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de Gençlerle Buluştu

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi ardından yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Düzce'yi ziyaret etti. Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, ardından İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi sahur yaptı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, gençler düşüncelerini paylaşarak keyifli sohbetler gerçekleştirdi. - DÜZCE