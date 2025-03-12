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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de Gençlerle Buluştu
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Düzce'de gençlerle bir araya gelerek, düşüncelerini paylaştıkları keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Ayrıca, yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptı.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi ardından yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Düzce'yi ziyaret etti. Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, ardından İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi sahur yaptı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, gençler düşüncelerini paylaşarak keyifli sohbetler gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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