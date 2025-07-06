Genç Nesil Sigortacılık Çalıştayı Aydın'da Gerçekleşti

Genç Nesil Sigortacılık Çalıştayı Aydın'da Gerçekleşti
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Aydın Ticaret Odası ve Aydın Sigortacılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, sigorta sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Afet sigortaları ve dijital dönüşüm gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve Aydın Sigortacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Genç Nesil Sigortacılık Çalıştayı' sektörün önde gelen kurum ve temsilcilerini bir araya getirdi.

SEDDK, TOBB, SAİK, SEİK, DASK, SBM ve TÜSAF gibi sigorta sektörünün öncü kuruluşlarının en üst düzeyde temsil edildiği çalıştay, AYTO üyelerinin yanı sıra Aydın'daki sigorta acenteleri ve eksperlerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sigorta Çalıştayı'nda, sektörde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve güncel gelişmeler detaylı şekilde ele alındı. Özellikle afet sigortaları ve afet poliçesi düzenlemeleri, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Afetlere karşı sigorta bilincinin artırılması ve bu alandaki düzenlemelerin sahadaki uygulamalara yansımaları konusunda önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının dikkat çeken bir diğer başlığı ise sigortacılığın dijital dönüşüm süreci ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu oldu. Yapay zeka, büyük veri ve otomasyon sistemlerinin sigorta sektörüne etkileri değerlendirilirken; acentelerin bu dönüşüme nasıl entegre olabileceği ve teknolojinin müşteri ilişkileri ile hizmet kalitesi üzerindeki potansiyel katkıları üzerinde duruldu.

Toplantı boyunca katılımcılar; sektörde karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan ilgili kurum temsilcilerine iletme ve bu konulara dair net yanıtlar alma imkanı buldu. Çalıştay, sahadan gelen sesin güçlü biçimde duyurulduğu, verimli bir platform olarak öne çıktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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