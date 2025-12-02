Haberler

Genç Girişimci Gizem Nuransoy'un Başarılı Ticaret Yolculuğu

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında 20 metrekarelik dükkan işleten Gizem Nuransoy, 5 bin TL sermaye ile başladığı iş hayatında kısa sürede ilerleme kaydetti ve ürün yelpazesini genişletti.

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında 20 metrekarelik dükkan işleten genç girişimci, sınırlı sermaye ile başladığı ticaret hayatını adım adım büyütüyor.

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu Gizem Nuransoy; mezuniyetinin ardından iş hayatına atıldı. Kırşehir, İç Anadolu bölgesi ve farklı yörelerden getirdiği ürünleri müşterilerine sunan Nuransoy kısa zamanda da halkın ilgisiyle karşılaştı. Bir yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıkları yapan Nuransoy; iş hayatında yaşadığı zorlukları paylaştı. 5 bin TL sermaye ile başladığı işinin kendisine yeni ufuklar açtığını söyleyen Nuransoy; "Okulu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. İç Anadolu Bölgesi'nden ürün getiriyorum. Aynı zamanda da KPSS çalışması yapıyorum. İlk iş hayatına girdiğimde 5 bin TL sermayem vardı. Müşteri artışıyla birlikte ürün yelpazemi de genişletmeye başladım. Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir gibi şehirlere giderek hasat zamanlarında ürün alıyorum ve Kırşehir'de satışa sunuyorum" dedi.

İş yerini büyütme gayretinde olan Nuransoy, kendi imkanlarıyla başladığı ticaret hayatında başarılı olmak için çalışıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
