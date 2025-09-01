Genç Elektrik Ustası Seylitlioğlu, Çıraklarına Mesleği Öğretiyor

Kilis'te 19 yaşındaki elektrik ustası Muhammet Furkan Seylitlioğlu, mesleğe sevgiyle başladığını, şimdi ise yanında yetiştirdiği çıraklara yol gösterdiğini söyledi.

Kilis'te 19 yaşındaki elektrik tamircisi Muhammet Furkan Seylitlioğlu, mesleğe olan sevgisiyle başladığı elektrik tamirat işini ustalık seviyesine taşıdı. Seylitlioğlu, yanında yetiştirdiği çıraklarla birlikte adeta okul gibi çalışarak hem mesleğini öğretiyor hem de gençlerin meslek sahibi olmasına katkı sağlıyor.

"Bu işi tutturursan parası güzel, aylığın 100 bin lirayı geçer"

Yaklaşık 6 yıldır elektrik tamirat işiyle uğraşan Muhammet Furkan Seylitlioğlu, çıraklık eğitimini tamamlayarak ustalık belgesini aldığını belirtti. Çıraklarının da bulunduğunu ifade eden Seylitlioğlu, "Okul gibiyiz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu işi tutturursan parası güzel, aylığın 100 bin lirayı geçer. Tutturamazsan 50 bin lira arasında idare edersin. Bu meslekte zorlandığım nokta motor uçları oluyor. Motor farklı olabiliyor, 3 devirli olabiliyor, onların şemasını çıkarıyoruz. Eskisi gibi sardığımız için biraz yorucu oluyor. Bazen motor ile 2 gün uğraştığımız oluyor" dedi.

"Severek başladım, severek devam ediyorum"

Mesleğini severek yaptığını söyleyen 19 yaşındaki Seylitlioğlu, "Severek başladım, severek devam ediyorum. Hedefim bu sene sonunda askere gitmek. Askerden sonra nasip olursa kendi dükkanımı açacağım. Bu meslekte yaşın geçmeden girilmeli, yaş geçtikten sonra öğrenilmiyor. Sonuçta bir altın bilezik" şeklinde konuştu.

"Bu sene kalfam ve ustam sayesinde öğrendim"

Mesleği 2 yıldır öğrendiğini belirten, Henüz 13 yaşında olan çırak Bünyamin Kartal "Boş olduğum zamanlarda burada iş öğrenmeye çalışıyorum. Mesela geçen sene işi tam yapamıyordum, bu sene kalfam ve ustam sayesinde öğrendim. Hedefim çıraklık okuluna gitmek, sonra biraz çalıştıktan sonra dükkan açmayı düşünüyorum" diye konuştu. - KİLİS