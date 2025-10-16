Genç Avukatlar, CMK Ücret Tarifesine Tepki Gösterdi

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) – Adıyaman Barosu Genç Avukatlar Meclisi, Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesine tepkilerini, "CMK'da emek sömürüsü son bulana kadar geri adım atmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle dile getirdi.

2026 yılında yürürlüğe girecek yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesine ilişkin görüşmeler sürerken, Adıyaman Barosu Genç Avukatlar Meclisi, adli önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla ücret tarifesinin eşit emeğe, eşit ücret olması için taleplerini dile getirdi.

Açıklamayı okuyan avukat Şiyar Lezgin Can, genç avukatların ağır ekonomik koşullar altında kamu hizmeti sunduğunu ifade ederek, "Yurttaşlarımızın ve özellikle meslektaşlarımızın ekonomik olarak bir çıkmazın içerisinde olduğu bu günlerde, biz genç avukatların CMK sistemi ile kamu hizmeti ifa ederek hayatını idame ettirmeye çabaladığı bilinmektedir. Ancak bizlerin verdiği emek ve mesleki hizmete rağmen CMK ücret tarifesindeki giderek artan adaletsizlik, mesleğin icrasını güçleştiren ve sistemi bir sömürü ve angarya haline getiren büyük bir sorun haline gelmiştir" dedi.

'CMK Ücret Tarifesi emeğimizi yok saymaktadır'

Yeni CMK ücret tarifesi için görüşmeler ve bütçeleme çalışmaları sürdüğünü anlatan Can, şunları kaydetti:

"Gerçeklikten kopuk, emeğimizi yok sayan bir tarifeye bir kez daha izin vermeyeceğiz. Savunma ve adil yargılanma hakkının güvencesi olan biz avukatlar, yalnızca mesleğimizi yerine getirmiyoruz aynı zamanda kamusal niteliği haiz adalet hizmetinin ifasını sağlayan kurucu özneler olarak görev yapıyoruz. CMK sistemi kapsamında görevlendirilen müdafi ile özel müdafi arasında emek ve sorumluluk farkı yoktur. Buna rağmen CMK Ücret Tarifesi emeğimizi yok saymaktadır. Verilen ücret, yol ve yemek masraflarını dahi karşılamaz hale geldi. Bu durum hem meslektaşlarımızı yoksulluğa sürüklüyor hem de yurttaşların savunma hakkını zayıflatıyor. Eşit emeğe eşit ücret talebimiz, hakkaniyetten doğan bir gerekliliktir. İlgili mercilerce çok iyi bilinen genç meslektaşlarımızın sorunlarının görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. CMK'da emek sömürüsü son bulana kadar geri adım atmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Genç meslektaşlarımıza, basın emekçilerine ve adalet talebine ses veren tüm yurttaşlara teşekkür ediyoruz."