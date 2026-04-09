Gemlik Limanlar Bölgesi'nde 2'nci X-ray sistemi hizmete girdi

Gemlik Limanlar Bölgesi'nde giriş-çıkış yapan tır ve konteynerlerin denetim süreçlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ikinci X-ray sistemi törenle hizmete alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından temin edilen ve 3 milyon dolar değerinde olan cihazın hizmete girme törenine Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Bölge Müdür Yardımcıları Murat Ceviz ve Mehmet Köse ve Gemlik Gümrük Müdürü Ersin Keleş katıldı. Törende konuşan Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci bir X-ray cihazının ilçeye kazandırıldığını belirterek, bu sayede denetimlerin ihracat ve ithalat süreçlerini aksatmadan daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Canbaba, 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetim sayısının 7 bin 115'ten 18 bin 311'e yükseldiğini, hizmete alınan yeni cihaz ile bu sayının daha da artmasının hedeflendiğini vurguladı. Konuşmasında katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Kaymakam Osman Aslan Canbaba, başta Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat olmak üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.

Gemlik'in ve ülkemizin her geçen gün daha güvenli hale geldiğini ifade eden Kaymakam Canbaba, yapılan yatırımların bölgenin ticaret hacmine ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı