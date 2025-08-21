Gemlik İş Dünyası’nın Önemli İsimlerinden Kemal Akıt Vefat Etti

Gemlik iş dünyasının önemli isimlerinden, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın (GTSO) uzun yıllar başkanlığını yapan Kemal Akıt hayatını kaybetti.

Kemal Akıt'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Merhum Asım Kocabıyık Camii'nden kaldırılarak eski mezarlığa defnedilecek. Ailesi, sevenleri ve iş dünyasından yakın dostları, Akıt'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

83 yaşında vefat eden 4 çocuk babası Kemal Akıt, 33 yıl boyunca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. GTSO tarafından da hizmetleri sebebiyle "Hizmet Şeref Plaketi" ile onurlandırılan Akıt, Gemlik'in kurumsal hafızasında derin izler bıraktı.

Gemlik'teki iş insanları ve sevenleri, Kemal Akıt'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Onun adı ve hizmetleri, Gemlik'in ekonomik tarihinde her zaman yaşayacak" ifadelerini kullandı. - BURSA