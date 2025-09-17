Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere 2 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan Geleneksel Oyunlar Tırı, Nevşehir'e ulaştı. Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Sivas ve Kayseri illerinde çocuklar ile buluşan oyun tırı Nevşehir'den sonra Kırşehir ve Kırıkkale illeri ile yoluna devam edecek.

Tırda Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş, Halat Çekme, Oyunu, Çemberbaz Oyunu, Çuval Yarışı, Çember Çevirme, Aşık Oyunu, Gıncırdak Oyunu, Kocaayak Oyunu, Hacıyatmaz Oyunu, Dalya Oyunu, Labirent Oyunu, Yüz Boyama parkurlarından oluşan toplam 14 istasyon bulunuyor.

Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, "Okul gruplarımız gelmeye başladı. Burada mangala, on iki taş, halat çekme oyunlarının yanı sıra geleneksel oyunlarımız mevcut. Çocuklarımızla burada geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya çalışıyoruz. Nevşehir 42'nci durağımız. Bu yola 2 Mayıs'ta geleneksel oyunlar şenliği yaparak çıkmıştık. İlk olarak depremden etkilenen illerimizi dolaştık. Şu ana kadar on binlerce çocuğun kalbine dokunduk" dedi. - NEVŞEHİR