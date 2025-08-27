Geleneksel Oyun Tırı Siirt'te Çocuklarla Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun başlattığı 'Geleneksel Oyun Tırı', Siirt'te çocuklarla buluşarak geleneksel oyunları tanıtıp kültürel değerleri yaşattı. Etkinlikte birçok geleneksel oyun oynandı ve ailelerin yoğun ilgisi ile eğlenceli anlar yaşandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Oyun Tırı", Siirt'te çocuklarla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında minikler mangala, onikitaş, halat çekme, kocaayak oyunu gibi birçok geleneksel oyunu oynayarak hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşattı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, oyun tırında görevli eğitmenler çocuklara oyunları tanıttı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, amaçlarının kültürel miras olan geleneksel oyunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayarak, "2 Mayıs'ta Ankara'da geleneksel oyunlar şenliği yaparak, 10 deprem bölgemize bir tır dolusu mutluluğu taşımak için yola çıktık. Temel gayemiz, kültürel mirasımız olan oyunlarımızı hem yaşatmak hem de aktarmaktır. Yetişkinlerin geçmişine gittiği, çocukların da gelecekle bağ kurduğu bir köprü olabilmek istiyoruz. Şu an 27. şehirdeyiz, Siirt'teyiz. Şimdiye kadar 72 bin 400 çocuğa ulaştık. Gayemiz daha fazlasına ulaşmak. Alanımızda oniki taş, mangala, halat çekme, aşık atma, çuval yarışı gibi birçok oyunumuz var. Hem yetişkinler hem de çocuklar birlikte keyifli vakit geçiriyor" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Yusuf Atkan, "Burada birbirinden güzel oyunlar oynadık. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Geleneksel oyunları oynatanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Güzel vakit geçirdiğini belirten Zeynep Ada Özçiftçi ise, "Bugün buraya oyun tırları geldi. Yeni arkadaşlarla yarışmalar yaptık, çok mutlu oldum. Oyun tırını getirenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Oyun Tırı'nın farklı şehirleri de ziyaret edeceği bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
