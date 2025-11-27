Gelecek Partisi'nden Devlet Politikalarına Sert Eleştiri

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş "Liyakatli insanları doğru kadrolara getirirseniz devlet üretir, millet rahat eder. Dolayısıyla sizden ricamız millete korku değil, şefkat eli uzatın. Bu millet vergi ödemekten korkmuyor; bu millet, uyguladığınız zulümden ve baskıdan çekiniyor" açıklamasında bulundu.

Aydoğmuş, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin çalışan emeklilere yönelik kesinti düzenlemesi, esnafın karşı karşıya kaldığı ağır cezalar, Genel Sağlık Sigortası prim oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Son günlerde devletin esnaf ve vatandaşlar üzerinde uyguladığı baskıcı cezalarla uyguladığı baskıcı politika maalesef vatandaşlarımızı çok zor duruma koymaktadır. Devlet korku eli değil, şefkat eli uzatmalıdır" diyen Aydoğmuş, şöyle konuştu:

"Son günlerde devletin esnaf ve vatandaşlar üzerinde uyguladığı baskıcı cezalar ve politikalar, maalesef halkımızı çok zor duruma sokmaktadır. Uygulanan vergi ve SGK cezaları, VEDAS uygulamaları, denetim süreçleri ve çeşitli yapay zeka tabanlı kontrol mekanizmalarıyla esnafın ve vatandaşın üzerindeki ceza yükü ciddi şekilde artmıştır. Artık devlet üreten değil, ceza kesmekle övünen bir yapıya bürünmüştür. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Cezalarla bütçe kapatılamaz, cezalarla devlet yönetilemez. Esnaf büyük sıkıntı içinde, perişan durumda ve ciddi bir baskı altında. Daha ne istiyorsunuz? Oy istediniz, verdi. Destek istediniz, verdi. Buna rağmen hala cezalarla, baskılarla milletin üzerine gitmeyin; toplumu daha fazla germeyin, milleti zulüm altında ezmeyin.

"Çalışan emeklilerin ve tüm emeklilerin üzerindeki yükün ve baskının kaldırılmasını talep ediyoruz"

Geçtiğimiz günlerde çalışan emeklilerle ilgili yeni bir uygulama getirdiniz ve çalışan emeklilerin maaşından kesinti yapılacağını açıkladınız. 16 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir insan sizce çalışmadan nasıl yaşasın? Ev geçindirmek zorunda, çocuklarına ekmek götürmek zorunda. Bu insan çalışacak elbette. Eğer bu kişinin aldığı 16 bin liraya göz diktiyseniz, bu yönetim değildir; bu bir hizmet anlayışı hiç değildir. Bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmesini, çalışan emeklilerin ve tüm emeklilerin üzerindeki yükün ve baskının kaldırılmasını talep ediyoruz.

"Bu millet vergi ödemekten korkmuyor; bu millet, uyguladığınız zulümden ve baskıdan çekiniyor"

Vatandaşı cezalarla, trafik yaptırımlarıyla, vergi baskılarıyla ezmeyi bırakın. Gerçekten katma değer ve istihdam üreten bir politika ortaya koyun. Görüyoruz ki devletin kurumları adeta ceza kesme yarışına girmiş durumda. İllerde ne kadar ceza kesildiği raporlanıyor; 'Falanca ilde şu kadar ceza kesildi, diğer ilde bu kadar ceza kesildi' diye övünüyorlar. Bu bir yönetim anlayışı değildir, bu iş bilmezliğin ürünüdür. Liyakatli insanları doğru kadrolara getirirseniz devlet üretir, millet rahat eder. Dolayısıyla sizden ricamız millete korku değil, şefkat eli uzatın. Bu millet vergi ödemekten korkmuyor; bu millet, uyguladığınız zulümden ve baskıdan çekiniyor."