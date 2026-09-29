GEKA'nın düzenlediği Muğla Çam Balı Çalıştayı'nda çözüm önerileri ele alındı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen ' Muğla Çam Balı Çalıştayı' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı'nın da konuşma yaptığı çalıştayda çam balına dair sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen 'Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında Muğla Çam Balı Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda açılış konuşmasını Genel Sekreter Ümit Gülyağı yaptı. Muğla Çam Balının arıcılık kültürünü de temsil ettiğini belirten Gülyağı, "Üretimden ticarete, kırsal istihdamdan ihracata kadar geniş bir alanda ekonomik katkı sağlayan çam balı, çok sayıda üreticimizin geçim kaynağı olmasının yanı sıra Muğla'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına da katkı sunmaktadır" dedi. Ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da bir konuşma yaparak çam balı ve arıcılık ile ilgili Müdürlük tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Çalıştayda GEKA'nın yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Manav da sunum gerçekleştirdi.

Muğla Çam Balı Çalıştayı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Genel Sekreter Gülyağı, "Çalıştay öncesi Kırsal Kalkınma Birimimiz tarafından çam balına sektörüne yönelik kapsamlı saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş; üreticilerimiz, işletmelerimiz, kamu kurumlarımız ve sektör temsilcilerimizle görüşmeler yapmıştır. Bu kapsamda mevcut durum analizi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın hedeflerinden söz eden Gülyağı, "Üretimin ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliği, verim ve kalite, arı sağlığı, izlenebilirlik, işleme ve paketleme altyapısı, coğrafi işaret, markalaşma, ürün geliştirme, ihracat ve yeni pazarlara erişim gibi başlıkları tüm paydaşlarımızla birlikte ele almayı hedefliyoruz" dedi.

Muğla'da apiterapik ürünlerin üretilmeye başlandığını ifade eden Genel Sekreter Gülyağı, "Muğla Çam Balının sahip olduğu değeri daha ileriye taşımak için arıcılık ürünlerinde çeşitliliği ve kaliteyi artırmayı da önemsiyoruz. Bu amaçla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu, Muğla Valiliği başta olmak üzere ilgili paydaşların ortağı olduğu Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Projesi kapsamında, Muğla Ticaret Borsası hizmet binasında tesis için gerekli düzenlemeler yapılmış; makine ve ekipmanlar temin edilmiş ve apiterapik ürünler üretilmeye başlanmıştır" dedi.

Projeye GEKA'nın da destek verdiğini aktaran Gülyağı, "2024 yılında tamamlanan ve 2026 yılı değerleriyle yaklaşık 100 milyon TL bütçeye, 76 milyon TL Ajans destek tutarına sahip olan bu projeyle, sektörün ihtiyaç duyduğu üretim altyapısı güçlendirilmiş ve Muğla'nın apiterapik ürünlerde güçlü bir marka olması için önemli bir adım atılmıştır. Bugün bu tesiste üretilen ürünler eczanelerde yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan sunum ve konuşmaların akabinde 'Muğla Çam Balına Dair Sorun ve Çözüm Önerileri' ve 'Sorunların Çözümüne Yönelik Öneri, Eylem ve Projeler' üzerine grup çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların değerlendirildiği grup sunumları ile çalıştay sona erdi.

Muğla'da gerçekleştirilen çalıştaya Muğla İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Munise İlkay Saraç, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Kurum ve STK Temsilcileri, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı