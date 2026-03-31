Gebze Ticaret Odası dijital olgunlukta dünya ortalamasını geride bıraktı

Gebze Ticaret Odası, dijital olgunluk değerlendirmesi çalışmasını tamamlayarak bu alanda ölçümleme yaptıran ve sonuçlarını açıklayan ilk oda oldu. Analiz sonucunda kurumun dijital olgunluk seviyesi 3.4 olarak belirlenirken, bu oran dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Gebze Ticaret Odası, Dijital Olgunluk Değerlendirmesi (Digital Maturity Index) çalışmasını tamamlayarak bu kapsamda ölçümleme yaptıran ve sonuçlarını açıklayan ilk oda oldu. Üye, operasyon, inovasyon, yönetişim, insan kaynakları ve teknoloji olmak üzere 6 ana başlık ve 25 alt başlıkta gerçekleştirilen analiz sonucunda, Gebze Ticaret Odası'nın dijital olgunluk düzeyi 3.4 olarak tespit edildi. Bu sonuç, dünya ortalaması olan 2.9'un üzerinde seviyeye ulaşıldığını ortaya koydu. Hazırlanan rapor doğrultusunda, 2027 yılı için hedeflenen 3.5 olgunluk seviyesine ulaşmak üzere geliştirmeye açık alanlar da net şekilde ortaya konuldu. Çalışma, kurumun dijital dönüşüm yol haritasını belirlemenin yanı sıra üyeler için de verilen dijital hizmetin seviyesini ortaya koydu.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş yaptığı açıklamada, "Üyelerimize verdiğimiz dijital hizmeti ölçen bu çalışma aynı zamanda üyelerimizin rekabet gücünü artıracak, verimliliklerini yükseltecek ve küresel pazarlara uyumlarını destekleyecek bir yol haritası olarak da ortaya çıkmıştır. Gebze iş dünyasının dijital dönüşümünü hızlandıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı