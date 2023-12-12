Gebze Metro İnşaatında İşçiler Grev Başlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki metro inşaatında çalışan ve maaşlarını alamadıkları iddia eden işçiler grev başlattı. Projenin isminin bulunduğu afişin üzerine "Bu iş yerinde grev var" yazan işçiler, şantiyede ateş yaktı.

Gebze-Darıca Metro Hattı'nda yüklenici firmalar Eze İnşaat ile Mavro İnşaat'ın çalıştırdığı çok sayıda işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek eylem başlattı. Proje isminin bulunduğu tabelaya "Bu iş yerinde grev var" yazan işçiler iş bıraktı. Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen işçiler, aynı zamanda şantiyede ateş yaktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışmak için memleketi Kars'tan Gebze'ye geldiğini söyleyen Kadir Gözel, "Burada bizi hep erteliyorlar. Paramızı vermiyorlar. Yemekler de düzgün değil. Nereden baksanız 15 gündür paramızı vermiyorlar, erteliyorlar. 'Vereceğiz' diyorlar ama gelen de yok. İki de bir polisleri yolluyorlar, itfaiye ekiplerini yolluyorlar. Başka da gelen kimse yok. Aradığımız zaman cevap veriyorlar. Tarih veriyorlar ama bizi erteliyorlar. Burada çalıştık, paramızı alamadık. Biz mağduruz" dedi.

"Çocuklarımızın rızkı burada ancak kimse vermiyor"

Ömer Polat ise "Kars'tan Gebze'ye inşaatta çalışmak için geldim. Metro inşaatında çalışıyorum. Ana firmanın adı Eze, taşeron firma Marvo'dur. Buraya çalışmaya geldik. 3 aydır çalışıyoruz. Bir kuruş para alamadık. Firmanın hiçbir yetkilisi yok. Bize sahip çıkan yok. Bize sahip çıkmıyorlar. Paramızı vermiyorlar, mağdur oluyoruz. Çocuklarımızın rızkı burada ancak kimse vermiyor. Arkadaşları görüyorsunuz, hepimiz mağduruz. Yetkili gelmiyor. 'Bir gün yarın' diyerek 15 gün geçti. Bir kuruş para alamadık. Doğru düzgün yemek vermiyorlar, paramızı vermiyorlar. Bizim tek derdimiz paramız. Türkiye sesimizi duysun" diye konuştu. - KOCAELİ