Gazze Belediye Başkanı Al Sarraj: "Buradaki doktorlar yaralı sayısıyla baş edemiyor"

Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj, "Yaralıların tedavi için dışarı çıkması gerekiyor çünkü buradaki doktorlar yaralı sayısıyla baş edemiyor" dedi.

Sarraj, "Her dakika su temini için çağrı alıyoruz. En son ve en büyük sorun su. Ne yazık ki onlara istediklerini sağlayamıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak su kaynağımız yüzde 25'ten az" dedi.

Gazze'de insanların gidecekleri hiçbir yer olmadığını söyleyen Al Sarraj, " Gazze'de güvenli yer yok Çocuklar, kadınlar ve insanların korku içinde yaşaması ve her türlü kaynağı beğenerek yaşamaya çalışması oldukça trajik. Bugün bile sadece birkaç saat içinde çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 600'den fazla insan katledildi. İnsanları evlerinden veya hastanelerinden kovmakla tehdit ediyorlar. Katliam kelimesi olup biteni anlatmaya yetmiyor. Sadece bunun çok ama çok korkunç olduğunu biliyorum. ve gerçekten modern bir dünyada yaşadığımızı düşünmüyorum. Esasen ormanda yaşadığımızı hissediyorum" diye konuştu.

Şu anda işlerin hızla kötüye gittiğinin altını çizen Al Sarraj, "İşgal güçleri tüm yardım tedariklerini kesmeye çalışıyor. İnsanların gitmelerini bile beklemeden, mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmek istiyorlar. Sağlık felaketlerini önlemek için katı atık toplama gibi diğer hizmetleri güvence altına alacak çok çok küçük miktardaki su kaynaklarını güvence altına almaya çalışıyoruz. Artık atık su pompa istasyonlarımızın çoğunda su yok. Atık su, arıtılmamış atık su, denizlere atılırsa çevre felaketine neden olur. Katı atık toplama her zamanki gibi değil. Sağlık açısından risk oluşturan çok fazla çöplük yerimiz var. Su sıkıntısı çok büyük. Her dakika su temini için çağrı alıyoruz. En son ve en büyük sorun su. Ne yazık ki onlara istediklerini sağlayamıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak su kaynağımız yalnızca yüzde 25'ten az. Yani zaman gerçekten tükeniyor" açıklamasında bulundu.

Başkan Al Sarraj, ihtiyaç duyulan şeyin ateşkes olduğunu dile getirerek, "Bu eylemlerin durdurulması ve insanların hayatlarını yeniden kurmalarına ve evlerine dönmelerine izin verilmesi en acil ihtiyaçtır. En önemli şey bu. Yakıt tedariki derhal devam etmelidir. Gazze'ye ulaşabilen sağlık personeline de ihtiyacımız var. Yaralıların tedavi için dışarı çıkması gerekiyor çünkü buradaki doktorlar yaralı sayısıyla baş edemiyor. Artık gazetecilerin izlemeye ve belgelemeye gelmesi engelleniyor. Kimsenin alternatifi görmesini istemiyorlar" dedi.

İnsanların, ellerindeki her türlü malzeme konusunda birbirlerine yardım etmeye çalıştıklarını vurgulayan Al Sarraj, "Çok sınırlı, minimum miktarda yiyecek sağlanıyor. Yani bunun ne kadar süreceğini, hala hayatta kalınıp kalınmayacağını ve koşulların istikrarlı olacağını bilmiyoruz. İsrail'in kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu iddia ediyorlar. Ama bunun bir savunma olmadığını düşünüyorum. Bunlar vahşi eylemlerdir. Filistin halkı yaklaşık 75 yıldır acı çekiyor. Her gün her gece" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar yeter artık yeter diyor" diyen Başkan Al Sarraj, "Sınırları açın. Kimseye zarar vermek istemiyoruz. Biz sadece evlerimizin topraklarımızı geri almasını ve normal bir hayata sahip olmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA