Muğla Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü programı açıklandı. Program, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk heykeline çelenk töreni ile başlayacak. Valilik, Büyükşehir Belediye ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Muğla Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

19 Eylül Salı günü Kurşunlu Camii'nde öğleden sonra saat 12.30'da Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Kurşunlu Camii Meydanında gün boyunca Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde Türk Kızılay Muğla Şubesi tarafından "Kan Bağışı Kampanyası" düzenlenecek.

Ayrıca, 19 Eylül Salı günü saat 08.00'den itibaren gün batımına kadar, tüm resmi daire, özel kuruluş ve müesseseler ile askeri birlik, kurum ve karargahlar Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılacak. - MUĞLA