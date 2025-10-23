Haberler

Gaziantep'te Kış Hazırlıkları Başladı: Bitkisel Ürünlere İlgi Artıyor

Gaziantep'te Kış Hazırlıkları Başladı: Bitkisel Ürünlere İlgi Artıyor
Güncelleme:
Gaziantep'te kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ürünlere olan talep arttı. Aktarlar, ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği ve ada çayı gibi ürünlerin yoğun talep gördüğünü bildiriyor.

Gaziantep'te kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bitkisel ürünlere olan ilgi arttı.

Gaziantep'te sonbahar mevsiminin gelmesiyle bağışıklık sistemini güçlendiren kış çaylarına ilgi arttı. Özellikle ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği, zahter ve tarçına talebin yoğun olduğu kaydedildi.

"Kışa yaklaşırken vatandaşların bitkisel ürünlere ilgisi artıyor"

Havaların soğumasıyla aktarlara ilginin yoğun olduğunu söyleyen esnaf Sedat Akbayram, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbaharın gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Kışa yaklaşırken vatandaşların bitkisel ürünlere ilgisi artıyor. Bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında ada çayı, dağ keki (dağ çayı), ıhlamur ve hatmi çiçeği geliyor. Ada çayı ve dağ keki, özellikle limonla birlikte içildiğinde hem lezzetli hem de faydalı oluyor. Bunun yanında ıhlamur da müşterilere tavsiye ediliyor. Hatmi çiçeği ise özellikle öksürük ve balgam gibi rahatsızlıklarda etkili. Sütle kaynatıldığında kısa sürede rahatlama sağlıyor" şeklinde konuştu.

"İnsanlar artık ilaçlar yerine bitkisel ürünleri tercih ediyor"

Vatandaşların bitkisel ürünlere talebinin daha fazla olduğunu ifade eden esnaf Akbayram, "Ayrıca andız pekmezi, kozalak pekmezi ve şurubuyla hazırlanan doğal karışım macunları da büyük ilgi görüyor. İnsanlar artık ilaçlar yerine bitkisel ürünleri tercih ediyor. Bilinç arttıkça doğala yönelim de artıyor. Geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandı. Geçen sene ada çayının kilosu 500 liradan satılırken, bu yıl 800-900 lirayı bulması bekleniyor. Kış çaylarının 200 gramlık paketleri ise geçen yıl 100 lirayken, bu yıl 150 liraya çıkarılacak" diye konuştu.

Bitki çayı almak için aktara geldiğini söyleyen Esin Doğan, her yıl doğal bitki çayları kullanarak hastalıklardan korunduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
