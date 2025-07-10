Gaziantep'te Kalaycılar 200 Derecede Çalışıyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Gaziantep'te baba mesleğini sürdüren kalaycılar, yaklaşık 200 derecede yanan ocağın başında zorlu mesailerini sürdürüyor.

Tarihi Gaziantep Kalesi yanındaki 4 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Ökkeş ve Ramazan Toprak, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte yaklaşık 200 derece sıcaklık altında mesai yapıyor. Alev ve dumanların yükseldiği ocak başında kalaylama işlemi yapan ustalar, ocaklardaki ateşin hava sıcaklığı ile birleşmesi sonucu 200 dereceye varan sıcaklığa rağmen kalay işi yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de insan sağlığı için önemli bir iş yapıyor. Yaz kış demeden kalay işi yapan ve vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ustalar, aşırı sıcaklar karşısında serinlemek için sürekli su içiyor, ellerini ve yüzünü yıkıyor. Havaların aşırı derece sıcak olmasıyla işleri daha da zorlaşan kalay ustaları, ateş ısısıyla birlikte iş yerinde hissedilen sıcaklığın 200 dereceyi aştığını ve ekmeklerini kazanmak için ateş üzerinde kalay yaparak, zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

"Hava sıcak olduğu zaman zor oluyor"

Sıcak havaya rağmen kalay işi yaptıklarını belirten kalay ustası Ramazan Toprak, "Kardeşimle birlikte kalay işi yapıyoruz. Havalar çok sıcak olmaya başladı. Sıcak havaya rağmen çalışıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ama yine de çalışmak zorundayız. Hava sıcak olduğu zaman zor oluyor. Hava ne kadar sıcak olsa da idare ediyoruz. Hava sıcaklığı ile birlikte sıcaklık içeride 150-200 dereceyi buluyor. Dışarı 40 derece ise içeride hava sıcaklığı 150-200 dereceyi oluyor. Çok zorlansak da çalışıyoruz ve sıcaklıklarla mücadele ediyoruz" dedi.

"Bu sıcakta herkes çalışamaz"

Serinlemek için sürekli su içtiklerini, sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadıklarını belirten Toprak, "Bu aşırı sıcakları kimse çekemez ve bu sıcakta herkes çalışamaz. Herkes bu işi de yapamaz. Bu sıcaklığı bile görseler kimse katlanamaz. Gün boyu yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. İşimiz kışın iyi oluyor ama yazın zor oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP