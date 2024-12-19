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Gaziantep'te Ayakkabı Tamiratına Talep Artıyor

Gaziantep'te Ayakkabı Tamiratına Talep Artıyor
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Gaziantep Elmacılar Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamiri yapan Cengiz Canday, ayakkabı fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tamirat talebinin arttığını belirtti. Piyasadaki ayakkabıların kalitesizleştiğini ve kullanım ömürlerinin düştüğünü vurguladı.

Gaziantep Elmacılar Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamiratı yapan 55 yaşındaki Cengiz Canday, son dönemde ayakkabı tamircilerine olan talebin artış gösterdiğini ve vatandaşların satın almak yerine ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Gaziantep Elmacılar Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamiratı yapan 55 yaşındaki Cengiz Canday, ayakkabı fiyatlarındaki yükselişin, tamir hizmetlerine olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Cengiz Canbay, "3 bin TL bir ayakkabıya vermek yerine, bize 200 TL veriyorlar, biz de ayakkabılarını yenileyip teslim ediyoruz" dedi.

Piyasada satılan ayakkabıların kalitesizliğine de dikkat çeken Canday, "Artık üretilen ayakkabıların ömrü 6 aya kadar düştü. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasına rağmen malzemeden çalıyorlar ki insanlar sürekli yeni ayakkabı almak zorunda kalsın" diyerek sektörün mevcut durumunu eleştirdi. Artan fiyatlar ve düşen kalite, Gaziantep'te ayakkabı tamirciliğini yeniden canlandırdı.

"Ayakkabı fiyatlarının yükselişi bize olan talebi her geçen gün arttırıyor"

Ayakkabı tamiratına talebin yoğun olduğunu söyleyen usta Canday, "Ayakkabı tamiratına talep yoğun. Ayakkabı fiyatlarının yükselişi bize olan talebi her geçen gün arttırıyor. Vatandaşlar ayakkabı almak yerine gelip tamirat yaptırıyor. Ayakkabının kullanım süresini uzatıyoruz. Müşteri de bu durumdan memnun kalıyor" dedi.

Piyasadaki ayakkabıların kullanım süresinin kısaldığını vurgulayan usta Canday,"Piyasadaki ayakkabıların ömrü 6 aya düştü. Yapanlar satış yapabilmek için malzemeden çalarak ayakkabı üretiyor. 5 bin TL'lik ayakkabıların ömrü bile şu an 6 - 7 ay civarı. Bu durumda vatandaş mağdur olup bize geliyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. 2 - 3 bin TL harcamasın diye 100-200 TL'ye ayakkabıları sağlamlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ayakkabı yaptırmak almaktan daha ucuz"

Ayakkabısını yaptırmaya gelen müşteri Kemal Bozkurt, "Ayakkabı yaptırmak almaktan daha ucuz. Biz de eski ayakkabılarımızı tamir ettiriyoruz. 2 bin TL ayakkabıya vereceğimize 100 TL tamirata veriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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