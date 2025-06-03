Gaziantep'te 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 16 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Mayıs ayında yaptığı operasyonlarda 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara, çay, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Mayıs ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 5 milyon 330 bin TL olan gümrük kaçağı 13 bin 427 paket sigara, 5 ton 250 kilogram tütün, 1 ton 50 kilogram çay ve 650 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçak malzemelerle ilgili yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.