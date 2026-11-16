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Gaziantep'te 36 yıldır kestane satan Mesut Yalçın, kış sezonunda tezgahını doldurdu

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Gaziantep'te 36 yıldır kestane satan Mesut Yalçın, kış sezonunda tezgahını doldurdu Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te 36 yıldır kestane satan Mesut Yalçın, kış sezonunda tezgahını doldurdu
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Gaziantep'te 36 yıldır kestane satıcılığı yapan Mesut Yalçın, kış sezonunun başlamasıyla tezgahını kestaneyle doldurdu. Yalçın, Aydın'ın Nazilli ilçesinden getirdikleri kestanelerin pişmemiş kilosunu 450, pişmiş kilosunu 900 liradan sattıklarını belirtti.

Gaziantep'te 36 yıldır kestane satan Mesut Yalçın, kış sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahını kestaneyle doldurdu.

Gaziantep'te uzun yıllardır kestane satıcılığı yapan Mesut Yalçın, kış sezonuyla birlikte yeniden kestane satışına başladı. 36 yıldır aynı çarşıda esnaflık yaptığını belirten Mesut Yalçın, kış aylarında kestane, yaz aylarında ise meyve şerbeti, limonata ve portakal sattığını söyledi. Kestanenin kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu ifade eden kestane satıcısı, kestanenin sindirime katkı sağladığını, enerji verdiğini ve kalp sağlığı açısından da faydalı olduğunu dile getirdi.

"İyi kestane yuvarlak ve ince kabuklu olur"

İyi kestanenin nasıl anlaşılacağına ilişkin bilgi veren Yalçın, "İyi kestaneler genellikle yuvarlak ve ince kabuklu olur. Kestanelerimizi Aydın'ın Nazilli ilçesinden getiriyoruz. Bursa'da da kestane var ancak Nazilli kestanelerini daha kaliteli buluyoruz" dedi.

Pişmiş kestanenin kilosu 900 lira

Bu yıl iki çeşit kestane sattıklarını belirten Yalçın, "Karayişi ve Aydın şekercisi olarak iki çeşit kestanemiz var. Şu anda pişmemiş kestanenin kilosu 450 lira, pişmiş kestanenin kilosu ise 900 lira. Sezonumuz yeni başladı. Vatandaşlarımızın ilgisinin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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