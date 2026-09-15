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Fıstık hasadında yoğun mesai başladı

Fıstık hasadında yoğun mesai başladı
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Adıyaman’ın Tut ilçesinde fıstık hasadı başladı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde fıstık hasadı başladı. Yaklaşık 45 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadıyla birlikte üreticiler ve tarım işçileri tarlalarda yoğun mesaiye başladı.

Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış, Akçatepe Köyü'nde devam eden fıstık hasadına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Bağış, üreticilerden sezonun durumu ve ürün verimi hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 45 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığı, ilçe ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Üreticilerin yıl boyunca emek verdiği ürünlerin toplanmasıyla birlikte hasat sezonu başladı.

Hasadın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bağış, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Fıstık üretiminin ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Abdülhamit Bağış, "Üreticilerimizin ve tarım işçilerimizin büyük emek verdiği fıstık hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı, kazançlı ve verimli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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