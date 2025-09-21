Haberler

Fırtına Vadisi'nde Rafting Tutkunları Sele Rağmen Eğlenceden Vazgeçmiyor

Fırtına Vadisi'nde Rafting Tutkunları Sele Rağmen Eğlenceden Vazgeçmiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden olurken, rafting tutkunları Fırtına Deresi'nde sel sularıyla rafting yaparak eğlencelerini sürdürüyor. İş makinelerinin çalıştığı alanda rafting yapan kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Rize'de selin en etkili olduğu noktalar arasında yer alan Fırtına Vadisi'nde rafting tutkunları sele rağmen eğlencelerinden ödün vermiyor.

Rize'de 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden olurken, derelerin debilerini de arttırdı. Özellikle Fırtına Deresi'nin coşkusu artarken, bu coşkuyu fırsata çeviren bir grup rafting tutkunu sel suları ile beslenen Fırtına Deresi'nde rafting yaptı. İş makinelerinin çalışmalarının arasında rafting yapan bottaki 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti

Netanyahu gözünü bu kez o ülkenin topraklarına dikti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.