Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Fırat Üniversitesi 50. Yıl Etkinliklerinde Spor Şenlikleri Başlıyor

Fırat Üniversitesi 50. Yıl Etkinliklerinde Spor Şenlikleri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için düzenlediği spor şenlikleri ile öğrencileri bir araya getiriyor. Futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları ile sürecek etkinlikler, sosyal dayanışmayı ve sportif rekabeti teşvik etmeyi amaçlıyor.

Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamayı sürdürüyor. Bu anlamlı yılı çeşitli organizasyonlarla taçlandıran üniversite, şimdi de sporun heyecanını öğrencilerle buluşturuyor.

Fırat Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "50. yıl spor şenlikleri", hem sportif rekabeti hem de sosyal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Şenlikler kapsamında fakülteler arası futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek. Gençlerin büyük ilgi göstermesi beklenen müsabakalar, hem sportif rekabete hem de dostluk ve dayanışmaya sahne olacak. 50. yıl spor şenlikleri kapsamında futbol müsabakaları 21 Nisanda, basketbol müsabakaları 23 Nisanda ve voleybol müsabakaları ise 26 Nisanda başlayacak.

Yaklaşık bir ay sürecek olan spor müsabakaları boyunca, üniversite kampüsü renkli ve coşkulu görüntülere ev sahipliği yapacak. Fırat Üniversitesi, 50. yıl kutlamalarına dinamizm katan bu spor organizasyonlarıyla, öğrencilerin üniversite aidiyetini güçlendirmeyi ve spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. - ELAZIĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.