Haberler

Fırat EDAŞ, 135 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi

Fırat EDAŞ, 135 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ, enerji arzını kesintisiz hale getirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 135 yeni araç satın aldı. Araç filosu yenilenerek saha ekiplerinin iş güvenliği ve hizmet hızının artırılması hedefleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ filosuna 135 yeni araç ekledi.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), enerji arzında süreklilik sağlamak ve abonelerine sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu yeniledi. Toplam 135 aracın değişimi için yapılan bu yatırımla Fırat EDAŞ, sahadaki gücünü artırarak kesintisiz enerji arzı ve müşteri memnuniyetine katkı sağlamayı hedefliyor.

Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yenilenen filo kapsamında şebeke operasyonlarının saha çalışmalarında kullanılmak üzere 91 adet arazi aracı satın alındı. Bu araçlar 4x4 özellikleri sayesinde bölgenin zorlu arazi şartlarında rahatlıkla hizmet verebilecek. 5 adet hidrolik platformlu araç ile aydınlatma arızaları ve yeni tesis kurulum süreçlerinde kullanılacak, saha ekiplerinin iş güvenliği ve hızını artıracak. Satın alınan 39 adet otomobil ise müşteri operasyonları, açma-kesme işlemleri ve diğer saha hizmetlerinde kullanılacak. Filonun yenilenmesiyle arıza ve bakım süreçlerinde zaman kaybı en aza indirilecek, müşteri memnuniyetinin artırılması için önemli bir adım atılmış olacak" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Alya ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Soluğu karakolda aldılar

Ünlü çifte büyük şok! Güvendikleri isim hırsız çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.