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Ankara'da Operasyon: 200 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

Ankara'da Operasyon: 200 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi
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Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda, firari şüpheliye ait olduğu belirtilen 200 kilogram külçe altın bulundu. Altınların değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira olduğu açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında 200 kilogram külçe altın bulundu.

Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi ve firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik sürdürülen arama çalışmaları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste arama yapıldı. Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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