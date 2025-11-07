Haberler

Fındık Üreticisi İsyanda: TMO Fiyatını Eleştirdi

Güncelleme:
Samsun'un Ayvacık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, TMO'nun fındık fiyatını 195 lira olarak açıklamasını eleştirerek, bu durumun Karadenizli çiftçiler için haksızlık olduğunu belirtti. Avcı, Tarım Bakanlığı'na ve TMO'ya çağrıda bulunarak, çiftçilerin yalnız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Ayvacık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "TMO, çiftçinin alın terini hiç de hak etmediği şekilde 195 lira olarak fiyat açıkladı. Bu önce Tarım Bakanlığı'na ve TMO'ya, çiftçilerimizin adına sitemimizdir. Karadenizli çiftçi size diyor ki; İmralı'ya heyet göndermeye uğraşacağınıza, Karadenizli çiftçinin ayağına heyet gönderin" dedi.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, fındık üretiminde yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avcı, fındık üreticilerinin emeğinin "yamyamlar tarafından peşkeş çekildiğini" belirterek, "Aziz çiftçilerimiz, son günlerde her zaman olduğu gibi yine sizin alın terinize göz diken sözüm ona yamyamlar aynı ayak oyunlarına başlamış bulunmaktadır" dedi.

"Gerçek rekolte 402 bin ton civarında"

Avcı, Tarım Bakanlığı'nın çalışmasında fındık rekoltesinin yaklaşık 402 bin ton civarında tahmin edildiğini hatırlatarak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buna rağmen düşük fiyat açıkladığını belirtti. Avcı, "TMO, çiftçinin alın terini hiç de hak etmediği şekilde 195 lira olarak fiyat açıkladı. Bu önce Tarım Bakanlığı'na ve TMO'ya, çiftçilerimizin adına sitemimizdir. Karadenizli çiftçi size diyor ki; İmralı'ya heyet göndermeye uğraşacağınıza, Karadenizli çiftçinin ayağına heyet gönderin. İmralı'daki bebek katilinin ayağına heyet gönderip onu siyasi çevresinden kurtarmaya çalışmak yerine, sizi ayakta tutan Karadenizli çiftçiye komisyon kurup gönderin" dedi.

"Sandıkta hesabı sorarız"

Avcı, fındık üreticisinin yaşadığı hayal kırıklığının sandığa yansıyacağı uyarısında bulunarak, "Elbet bir gün bu sandık çiftçinin önüne gelecek. O zaman bu çiftçi size diyecek ki; siz dün 350- 400 lira beklentimiz olan fındığımıza 195 lira fiyat verdiniz. TMO, geçen yılın ürününü 125 bin liradan firmalara sattı; bu firmalar da depolarını stokladı. Şimdi rekolte bu kadar düşükken, fındık fiyatı 370 liraya kadar çıkmışken; aynı firmalar tarafından yapılan ayak oyunlarıyla 260 liraya kadar düşmüştür. Vicdanınız rahat mı" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi yalnız kalmamalı"

Avcı, "Ziraat Odası Başkanlarımız olumlu bir rakam öngörmüştür ama elden yönetilen bir oyunla çiftçi yine kaybediyor. TMO derhal fiyatı 350 liraya güncellemeli. Türk çiftçisi yalnız kalmamalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
