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Filyos'ta Barbun Balığı Avı Sezonu Beklentileri Aştı

Filyos'ta Barbun Balığı Avı Sezonu Beklentileri Aştı
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Zonguldak'ın Filyos beldesinde bu yıl denizden bol miktarda çıkan barbun balığı, balıkçıları ve tüketicileri memnun ediyor. Geçmiş yıllarda yoğun olan hamsi ve palamut avcılığının aksine, barbun balığı avı sezonu coşku yaşatıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bu yıl denizden çıkan balık türleri arasında barbun balığı ön planda yer aldı. Balıkçılar, sezonun beklenenin aksine hamsi ve palamut yerine, barbun balığıyla karşılaşıyor. Filyos'taki balıkçı limanlarında denizden çıkan barbunlar, bölgedeki balıkçıları oldukça memnun ediyor.

Balıkçılar, geçtiğimiz yıllarda özellikle hamsi ve palamut avcılığının yoğun olduğu dönemin aksine bu yıl barbunun bol olduğunu ifade ediyor. Filyos'un denizinin bereketli olması, balıkçılıkla geçimini sağlayan köylüler için büyük bir imkan oldu. Bölgede balıkçılık sektörünün canlanmasıyla birlikte, barbun balığı fiyatlarının da oldukça uygun olduğu belirtiliyor. Her geçen gün artan barbun avı, halk pazarında büyük ilgi görürken, bu durum hem balıkçıları hem de tüketicileri sevindirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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