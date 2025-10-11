Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte on binlerce Filistinlinin Gazze şehrindeki evlerine dönüş yolculuğu ikinci gününde de devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlerden göç etmeye zorlanan on binlerce Filistinlinin Gazze şehrine dönüşü ikinci gününde de devam ediyor. Yüzlerce kamyonun Raşid Caddesi üzerinden Filistinliler ile beraberindeki eşyaları Gazze şehrine taşırken oluşturduğu araç kuyruğu ve eve dönüş yolundaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.

Gazze şehrine geri dönen Filistinliler ateşkesin yürürlükte kalmasını ve bölgede kalıcı barışa varılmasına yönelik umutlarını yeniden teyit etti. Bölge halkı, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok binanın yıkıldığı ve geniş çaplı hasarın oluştuğu altyapıya rağmen evlerini ve şehirlerini yeniden inşa edebilmeyi temenni ediyor.

Gazze'de Barış Planı

Söz konusu ateşkesin, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan geniş kapsamlı Gazze'de Barış Planı'nın ilk adımı olduğu biliniyor. İki yıldır devam eden savaşı sonlandırmayı hedefleyen plan çerçevesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak geri çekilmesi ve taraflar arasında rehine takası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Plan dahilinde Gazze'de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin gelecek günlerde serbest bırakılması öngörülüyor. Ayrıca, taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında yüzlerce kamyonun, Gazze Şeridi'ne günlük gıda ve insani yardım malzemesi sevkiyatına devam etmesi hedefleniyor. - GAZZE