FETÖ Soruşturmaları Kapsamında YUMTAT'a Kayyum Atandı

FETÖ Soruşturmaları Kapsamında YUMTAT'a Kayyum Atandı
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FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla el konulan HAKMAR ve BAKTAT şirketlerine bağlı YUMTAT'a kayyum atandı. Afyonkarahisar'da yumurta üretimi yapan YUMTAT'ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor.

FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar'daki bir şirkete daha kayyum atandığı öğrenildi.

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk'un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar'da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi. Afyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT'ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT'ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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