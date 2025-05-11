Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Fethiye'de Dalgıçlardan Anneler Günü Kutlaması

Fethiye'de Dalgıçlardan Anneler Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de dalgıçlar, 5 metre derinlikte hazırladıkları mizansen ile Anneler Günü'nü kutladı. Su altında 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı afiş açarak, annelere olan sevgilerini gösterdiler.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde 5 metre derinliğe dalan dalgıçlar, tüm annelerin Anneler Günü'nü hazırladıkları mizansen ile kutladı.

Sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinlikleri ile adından söz ettiren Fethiyeli dalgıçların son etkinliği ise Anneler Günü'nde oldu. Bir araya gelen Niky Grey, Önder Diktaş, Alperen Beyaz ve Furkan Hündür isimli dalgıçlar, 5 metre derinlikte Anneler Günü'ne özel çekim yaptı. Hazırladıkları mizansen ile eğlenceli bir kutlama mesajı veren dalgıçlar, suyun altında "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" yazılı afiş açtı.

Dalyan Koyu'nda gerçekleştirdikleri etkinlikle annelerin hayata olan dokunuşlarına dikkat çeken dalgıçlar, suyun altında temsili olarak anne rolündeki bir başka dalgıcın elini öpüp, hediye verdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Anneler Günü için özel bir çekim yaptık. Biraz da eğlenceli olması için küçük bir canlandırma gerçekleştirdik. Fethiye'deki dalış merkezi olarak tüm annelerimizin gününü kutluyoruz. İyi ki varlar" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.