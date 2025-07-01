Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Fethiye, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kortej yürüyüşü, deniz gösterileri ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmasıyla kutladı. Etkinlikler renkli görüntülerle dolu geçti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı Fethiye'de kortej yürüyüşü, deniz gösterileri ve heyecan dolu yarışmalarla kutlandı. Yağlı direkten bayrak kapma yine en çok ilgi gören etkinlik oldu.

Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Beşkaza Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, Fethiye limanında düzenlenen yarışmalar ve gösterilerle devam etti. Gün boyunca süren etkinliklerde özellikle yağlı direkten bayrak kapma yarışması vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği anlardan biri oldu. Ayrıca 100 ve 200 metre yüzme yarışmaları, kovalı kürek çekme yarışması ile jetski ve sörf gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Renkli görüntülerin olultuğu etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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