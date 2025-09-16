Haberler

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Ardından Kerem Aktürkoğlu Formalı Robot İlgi Odağı Oldu

Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından, 'Jidoka Human' isimli insansı robot, stat çevresinde dolaşarak vatandaşlardan yoğun ilgi topladı. Fenerbahçe'nin formasıyla dikkat çeken robot, maç sonrası mağazada da görevine devam etti.

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından stat çevresinde dolaşan 'İnsansı robot', görenlere ilginç anlar yaşattı. Vatandaşlarca yoğun ilgiyle karşılanan ve Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun forması giyen robot, Fenerbahçe'nin kendi mağazasında müşterileri karşılamaya devam etti.

Süper Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından stat çevresinde dolaşan Kerem Aktürkoğlu formalı robot "Jidoka Human" vatandaşlarca yoğun ilgi gördü. Stat çevresinde kendi başına hareket edip gezen robot meraklı bakışlar arasında ilerlerken, bazı vatandaşlar ise karşılaştıkları bu ilginç görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Özellikle taraftarlarca büyük ilgi gören Fenerbahçeli robot, maçın ardından mağazadaki görevine de başladı. Çevredeki komutları yerine getiren ve ilginç hareketleriyle müşterileri mağazaya çekme konusunda büyük bir başarı yakalayan robot, eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
