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Fatih Mehmet Kaplan MTSO'da seçildi, kazananın Malatya olduğunu söyledi

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Fatih Mehmet Kaplan MTSO'da seçildi, kazananın Malatya olduğunu söyledi
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki seçimlerde Fatih Mehmet Kaplan, 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliğine seçildi. Kaplan, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na ve desteğini esirgemeyen üyelere teşekkür ederek seçimin kazananının Malatya olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda Fatih Mehmet Kaplan, 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliği görevine seçildi.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaplan, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, seçim sürecinde kendisine ve ekibine destek veren üyelere, dostlarına ve hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Kendilerine gösterilen güvene layık olmak için çalışacaklarını belirten Kaplan, "Bu süreçte şahsıma ve ekibimize inanarak desteğini esirgemeyen, bizleri Malatya'mıza hizmet etmeye layık gören tüm üyelerimize, dostlarımıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu Malatya açısından değerlendiren Kaplan, "Bu seçimin kazananı şahıslar değil, ortak paydamız olan Malatya olmuştur. Şehrimizin ekonomisine, ticaretine ve geleceğine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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