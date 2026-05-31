Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için 21 tonluk beton blokların dizilmesine başlandı

Trabzon'un Faroz Limanı'nı şiddetli dalgalardan korumak için yürütülen dalgakıran çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında her biri 21 ton ağırlığında olan yaklaşık 5 bin adet beton blokların vinç yardımıyla limana dizilmesine başlandı.

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonların yerleştirilmesine başlandı. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek yaklaşık 1 yıl önce Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlatmıştı.

Limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı