Haberler

Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için 21 tonluk beton blokların dizilmesine başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Faroz Limanı'nı şiddetli dalgalardan korumak için her biri 21 ton ağırlığında 5 bin beton blok vinçle limana dizilmeye başlandı. Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon'un Faroz Limanı'nı şiddetli dalgalardan korumak için yürütülen dalgakıran çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında her biri 21 ton ağırlığında olan yaklaşık 5 bin adet beton blokların vinç yardımıyla limana dizilmesine başlandı.

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonların yerleştirilmesine başlandı. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek yaklaşık 1 yıl önce Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlatmıştı.

Limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

Ortalık yangın yeri! Koca şehir savaş alanına döndü
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber

Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Görüntü İstanbul'dan! bin liralık çorap için 2,5 kilometrelik kuyruk
Kanye West konseri havadan görüntülendi

Kanye West İstanbul'u salladı! Rekor kırılan geceden mest eden görüntü
Narkotik köpeği mezuniyet töreninde tümamirale saldırdı, 'Cebinde ne vardı' sorusu ülkeyi karıştırdı

Narkotik köpeği tümamiralin cebine saldırdı, nedeni ülkeyi karıştırdı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı