F-4E Phantom Uçaklarının 50. Yılı İçin Eskişehir'de Etkinlik Düzenlendi

1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen etkinliğe yaklaşık 700 fotoğrafçı katılım sağladı.

Etkinlik, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. 'Panter Filo' olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na bağlı olan 5 uçağın havalandığı anları ölümsüzleştirmek için çoğunluğu yabancı olan yaklaşık 700 fotoğrafçı etkinliğe katılım gösterdi. Oluşan yoğunluk basın mensuplarının objektiflerine yansırken, büyük heyecanın yaşandığı etkinlik katılımcıların beğenisini topladı. - ESKİŞEHİR