Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti Yerel Haberler - Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti. - Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti SAN FRANCISCO - ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti. ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tam Gemi Şok Denemeleri California evsiz Yerel Güncel Haberler

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