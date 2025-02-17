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Milyonlarca liralık vurgun! Ev almak isterken intiharın eşiğine geldi

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Konya'da 2014 yılında kurulan ve daha sonra Alanya'ya taşınan bir şirket tarafından mağdur edildiği öne sürülen binlerce kişiden biri olan Niğdeli Murat Soydan, yaşadıklarını anlattı. Bütün düzeninin bozulduğunu söyleyen Soydan, "İntiharın eşiğine geldim" dedi.

Konya'da 2014 yılında kurulan ve daha sonra Alanya'ya taşınan bir şirket tarafından binlerce kişinin mağdur edildiği öne sürüldü. Binlerce kişiden biri olan Murat Soydan isimli vatandaş yaşadıklarını anlattı.

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"DEVLET DESTEKLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

İlk başta amacının çocuklarına bir ev almak olduğunu söyleyen Soydan, "Sosyal medya aracılığıyla bana ulaşan bu şirket, devlet destekli olduklarını söyledi. Ben de güvenerek üç yıl önce onlar adına kredi çekmeye başladım. Güvenilir bir gayrimenkul sözleşmesi hazırlayarak bana gönderdiler. Şirket danışmanları, İstanbul ve Ankara'da inşaat projeleri olduğunu belirtti. Zamanla her yatırım için yüzde 5 kar vaadi sundular ve ben de bu getiriyi elde etmek için düzenli olarak kredi çektim" dedi.

"YENİ MÜŞTERİLER GETİRMEMİ ŞART KOŞTULAR"

İlk yıl boyunca vaat ettikleri kazancı ödediklerini ve güven ortamı sağladıklarını belirten Soydan, "Ancak bir yılın ardından ana paramı geri istediğimde, 'Paranız TL olarak değer kaybediyor, dolara çevirip öyle ödeyelim' dediler, ancak bunun için yeni müşteriler getirmemi şart koştular. Ben kimseyi getirmeyince paramı alamadım. Şu an yaklaşık 750 bin TL zararım var. Bankalara olan borçlarım nedeniyle icralık oldum ve büyük mağduriyet yaşıyorum. Türkiye ve yurt dışında benim gibi 6 binden fazla mağdur var" ifadelerini kullandı.

Ev Alma Hayali Altüst Olan Murat Soydan: 'İntihar Etme Noktasına Geldim'

"AİLE DÜZENİM TAMAMEN BOZULDU, İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM"

Alanya'da söz konusu şirketle ilgili devam eden dava hakkında da bilgi veren Soydan, "Şu anda bu davada sadece bir kişi tutuklu, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bizi dolandıranlar lüks içinde yaşamaya devam ederken, biz icralarla mücadele ediyoruz. Aile düzenim tamamen bozuldu, intiharın eşiğine geldim. Bizi mağdur edenlerin cezalandırılmasını ve zararımızın karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Milyonlarca liralık vurgun! Ev almak isterken intiharın eşiğine geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRr r0den zbR:

ne bu ponzi sistemi mi

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