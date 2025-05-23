Euroleague Final Four Maçları Ataşehir'de Dev Ekranda Canlı Yayınlanacak

Euroleague Final Four Maçları Ataşehir'de Dev Ekranda Canlı Yayınlanacak
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2025 Euroleague Final Four maçları, 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de oynanacak ve Ataşehir Festival Park'ta dev ekranlarda canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko'nun da yer alacağı maçlar, basketbolseverleri bir araya getirecek.

2025 Euroleague Final Four maçları, Ataşehir'de dev ekranda canlı yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçları, Ataşehir Festival Park'ta dev ekranlarda canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ve Olympiakos - Monaco arasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının ardından, 25 Mayıs Pazar günü de final ve üçüncülük maçları dev ekranlarda izlenebilecek. Dörtlü final birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun mücadele vereceği basketbol maçlarında Ataşehir Festival Park'taki coşku doruğa oluşacak.

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda şampiyonluk mücadelesi veren dört takımın maçları, Ataşehir Festival Park'ta muhteşem bir atmosferde yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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