Etiyopya Akrobasi Grubu Yeşilüzümlü Festivali'nde Büyüledi

Etiyopya Akrobasi Grubu Yeşilüzümlü Festivali'nde nefes kesti

MUĞLA - 14. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nde sahne alan Etiyopya Akrobasi Grubu, sergiledikleri tehlikeli ve etkileyici hareketlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri, festivale damgasını vurdu.

Fethiye'de düzenleme 14. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen akrobasi grubunun gerçekleştirdiği gösteri oldu.

Yeşilüzümlü yöresinde düzenlenen festival kapsamında sahne alan Etiyopya Akrobasi Grubu, sergiledikleri tehlikeli ve etkileyici hareketlerle izleyenleri adeta büyüledi. Akrobatların yüksek seviye denge, esneklik ve koordinasyon gerektiren performansı sırasında izleyiciler nefeslerini tutarak gösteriyi izledi.

Festivale damgasını vuran gösteri, büyük alkış toplarken, hem yerel halktan hem de yerli ve yabancı turistlerden tam not aldı. Geleneksel dastar dokumacılığı ve kuzugöbeği mantarının tanıtımının yapıldığı festival, bu tür uluslararası gösterilerle kültürel çeşitliliğe de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.