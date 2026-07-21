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Elazığ Maden'deki İşçilerin Eylemi 4. Gününde

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Elazığ'ın Maden ilçesinde ETİ Gümüş işçileri, ücret ve tazminat alamadıkları gerekçesiyle dört gündür eylem yapıyor. Esnaf da destek verirken, çözüm olmazsa Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladılar.

HABER: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde SSS Yıldızlar Holding'e bağlı ETİ Gümüş işletmesinde çalışan işçilerin, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle dört gündür sürdürdükleri eylemlere ilçe sakinlerinden destek geldi. Esnaf Zafer Düşünceli, sorunun çözülmesi talebini dile getirerek, "Defterde veresiye yazacak yer kalmadı. Adam bana geliyor diyor ki 'Evimde yemek yok'. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki 'Tenceresi kaynamayan hiçbir ev kalmayacak'. Ama bu adamlar burada aç. Bizim de gücümüz tükendi" dedi.

ETİ Gümüş işçilerinin, ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 18 Temmuz'da başlattıkları ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın da desteklediği eylem sürüyor. Sorunlarının 24 Temmuz'a kadar çözülmemesi halinde Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını duyuran işçilere ilçe esnafı da desteğini açıkladı.

Esnaf Zafer Düşünceli, işçilerle birlikte yaptığı açıklamada, işveren holdinge yönelik eleştirilerini dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Bana geliyorlar 'Deftere yaz' diyorlar. Defter doldu artık, defterde veresiye yazacak yer kalmadı. Adam bana geliyor diyor ki 'Evimde yemek yok'. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki 'Tenceresi kaynamayan hiçbir ev kalmayacak'. Ama bu adamlar burada aç. Bizim de gücümüz tükendi. Verecek gücümüz kalmadı. Sayın Sabahattin Yıldız, sen evinde rahat mısın? Sen iki ay ödemelerin gelmezse ne yaparsın? Bu adamlar 2 yıldır para alamıyorlar. Kasabından fırınına, marketinden sütçüsüne, velhasıl her tarafa borçları var. Bizim de artık gücümüz kalmadı."

"BU HALKI SEBAHATTİN YILDIZ'A EZDİRMEYİN"

Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Lütfi Batı da, "Burada çalışan, maaşları ödenmeyen, ücretsiz izne yollanıp sigortası kesilen, kimsesiz bırakılan işçiler haklarını arıyorlar. Sebahattin Yıldız sen zengin bir adamsın. Sen zenginliğini işçilerin sırtından kazanmış bir adamsın. Gel bu işi çöz. Devlet büyükleri, bakanlar, Elazığ milletvekilleri bu işi çözün, bu halkı Sebahattin Yıldız'a ezdirmeyin" dedi.

Batı, eylemlerinin cuma gününe kadar süreceğini ve çözüm üretilmezse Ankara'ya yürüyeceklerini belirterek, "Biz işçilerin hakları hesaplarına yatana kadar direnişe devam edeceğiz. Doruk Madencilik'te kazandık. ETİ Gümüş'te de kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Necati Deniz ise şunları kaydetti:

"Bütün siyasetçilere, milletvekillerine sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Hakkımızı koruyun, bizi savunun. Yarın milletvekilleri gelip oy isteyecekler. Biz o zaman gereken cevabı vereceğiz. Bizim memleketimizde bizi heyelanla, depremle kandırdılar. Öyle bir şey yok. Getirip burada dinamit patlattılar. Tarihi köprümüzü yok ettiler. Evlerimizi yıktılar. Şu anda arkadaşlar evsiz. Ergani'de ya da nerede kümes varsa oraya sığınmışlar. Çadırlarda kalıyorlar."

Kaynak: ANKA
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