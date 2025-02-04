Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

ESO Heyetinden AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'a Ziyaret

ESO Heyetinden AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve heyeti, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçilen Gürhan Albayrak'ı ziyaret etti ve yeni dönemde iş birliğine hazır olduklarını belirttiler.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile heyeti, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Gürhan Albayrak'a ziyarette bulundu.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Rallas, Ahmet Özdemirel, Güven Erdoğan, Murat Sürel, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir, Meclis Üyeleri Bülent Ayva, Mehmet Eren, Berna Kızılbük ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Halil Karahisar ile Mehmet Ali Çil, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına yeniden seçilen Gürhan Albayrak'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. ESO heyeti, Albayrak'a yeni dönemin hayırlı olması temennilerini ileterek, iş birliğine her zaman hazır olduklarını ve Eskişehir için atılacak her adımın çok kıymetli olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
img

Buse Terim, David Beckham ile buluşarak muradına erdi
img

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.