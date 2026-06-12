ESO, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki uygulamaları yerinde inceledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, Almanya'nın Darmstadt kentinde dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki uygulamaları yerinde inceledi.

ESO, Avrupa Birliği finansmanlı TEBD-II Programı kapsamında 'Dirençli KOBİ'ler için İkiz Dönüşüm' projesini yürütüyor. Bu kapsamda, Almanya'nın Darmstadt kentine ESO heyeti tarafından çalışma ziyareti gerçekleştirildi. ESO'nun güçlü vizyonu ve öncülüğünde, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki Avrupa iyi uygulamalarını yerinde inceledi. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri güçlendirilirken, Eskişehir sanayisinin sürdürülebilir geleceği için değerli kazanımlar elde edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı