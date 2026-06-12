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ESO, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki uygulamaları yerinde inceledi

ESO, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki uygulamaları yerinde inceledi
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Eskişehir Sanayi Odası heyeti, AB destekli proje kapsamında Almanya'nın Darmstadt kentinde dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarını yerinde inceledi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, Almanya'nın Darmstadt kentinde dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki uygulamaları yerinde inceledi.

ESO, Avrupa Birliği finansmanlı TEBD-II Programı kapsamında 'Dirençli KOBİ'ler için İkiz Dönüşüm' projesini yürütüyor. Bu kapsamda, Almanya'nın Darmstadt kentine ESO heyeti tarafından çalışma ziyareti gerçekleştirildi. ESO'nun güçlü vizyonu ve öncülüğünde, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki Avrupa iyi uygulamalarını yerinde inceledi. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri güçlendirilirken, Eskişehir sanayisinin sürdürülebilir geleceği için değerli kazanımlar elde edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUtku Köycigez:

yav ne gerekli işin onlara umarım hamd olsun sağlıkla dönüşler fakat bizim köylüler nerde kaldı

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Haber YorumlarıEbru D.d.:

her seferinde bunlar şöyle geziyorlar böyle inceliyorlar ama ne değişiyo yani gerçekten bir şey değişmiyo sonunda hep aynı kaliyo işte ve bu seferki gezinin de farkı olmayacak gibi geliyo bana devlet paranı harcıyo ama sonuç alamıyoruz

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Haber YorumlarıŞeyma Meliha Sivaci:

güzel bi inisiyatif tabi ama böyle gezi programlarının sonucu ne oluyo belli değil işte yani Almanya'ya gidip fabrika falan görmek iyiymiş de bunun Eskişehir'deki kobi'lere nasıl yansıcak onu merak ediyorum yine de devamı gelirse iyi olur

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