Esmanur Çancılar, Arif Nihat Asya'nın Naat şiiriyle Türkiye birincisi oldu

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Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Esmanur Çancılar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının finalinde, 7 bölgenin birincileri Türkiye birinciliği için yarıştı. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esmanur Çancılar, Türkiye finalinde Türk edebiyatının önemli isimlerinden Arif Nihat Asya'nın "Naat" adlı şiirini seslendirdi. Çancılar, performansıyla jüri tarafından Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye birinciliği elde eden Esmanur Çancılar tebrik edilirken, hazırlık sürecinde emeği bulunan başta Doç. Dr. Seydi Kiraz olmak üzere akademisyenlerimize teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı