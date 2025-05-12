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Eskişehirspor'un Şampiyonluğu İçin Dev Bayrak Hazırlandı

Eskişehirspor'un Şampiyonluğu İçin Dev Bayrak Hazırlandı
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Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluk sonrası esnaf, takım için dev bir bayrak yaptırdı. Şampiyonluk sevinci, şehirde kutlama atmosferi yaratırken, yapılan bayrağın asılması planlanıyor.

Eskişehirspor'un şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşayan esnaf, takım için kendi imkanlarıyla dev bir bayrak yaptırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta şampiyon olan Eskişehirspor, 3. Lig'e yükseldi. Eskişehirspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği günden bu yana kentte kutlama havası yaşanırken, Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaf bir araya gelerek dev Eskişehirspor bayrağı yaptırdı. Siyah-kırmızılı ekibin şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşayan Nafi Demirel, Ahmet Avcı, Hüseyin Hoca ve İsmet Sarıkaya, ortaklaşa yaptırdıkları dev bayrağı cadde üzerindeki müsait bir yere astırmayı planladıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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