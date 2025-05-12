Eskişehirspor'un Şampiyonluğu İçin Dev Bayrak Hazırlandı

Eskişehirspor'un şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşayan esnaf, takım için kendi imkanlarıyla dev bir bayrak yaptırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta şampiyon olan Eskişehirspor, 3. Lig'e yükseldi. Eskişehirspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği günden bu yana kentte kutlama havası yaşanırken, Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaf bir araya gelerek dev Eskişehirspor bayrağı yaptırdı. Siyah-kırmızılı ekibin şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşayan Nafi Demirel, Ahmet Avcı, Hüseyin Hoca ve İsmet Sarıkaya, ortaklaşa yaptırdıkları dev bayrağı cadde üzerindeki müsait bir yere astırmayı planladıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR