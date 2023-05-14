Eskişehirliler oy kullandıktan sonra çiçekçilerde soluğu aldı

Eskişehir'de sabah erkenden oyunu kullanan vatandaşlar annelerinin ve eşlerinin Anneler Günü'nü kutlamak için çiçekçilere akın etti.

Eskişehir'de çiçekçiler Anneler Günü yoğunluğu yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Anneler Günü ile aynı güne denk gelmesi sebebiyle birçok vatandaş çiçek alışverişini erkenden yapmıştı. Bu duruma hazırlıklı olmayan vatandaşlar ise alışverişi son güne bırakarak, çiçekçilerde yoğunluğa sebep oldu. Anneleri ile eşlerini bu özel günde mutlu etmek ve sevgilerini göstermek isteyen vatandaşlar görsel şölen oluşturan çiçekler arasında seçim yapmakta zorlanırken, en çok tercih edilenler ise karışık buketler oldu. Yoğunluk hakkında konuşan çiçekçi esnafı Ayla Alkan, vatandaşların oylarını kullandıktan sonra çiçekçilere koştuğunu söyledi.

"Çiçeği sıcağı sıcağına vermek isteyenler hayli fazla"

Ayla Alkan, "Ben, eşim, oğlum ve yeğenim hep birlikte burada çalışıyoruz. Bir haftadır yoğunuz, sanırım insanlar seçim ile karışacak diye önceden satın aldılar. Son güne bırakanlar çok oluyor, hatta bugün sıcağı sıcağına vermek isteyenler hayli fazla diyebilirim. Kır buketleri, gül buketleri, aranjmanlar ve düş bahçeleri çok tercih ediliyor. Düş bahçeleri 250 liradan başlayıp, 500 liraya kadar çıkıyor. Saksı çiçeklerimiz ise yeşil olanlar 300 liradan başlayıp bin liraya kadar yükseliyor. Yani onda sınır yok diyebilirim, herkes bir şeyler alıyor. 30 liraya da saksımız var 150 liraya da 300 liraya da var. Bütçeye göre değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR